Atelier broderie, Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine

Informations pratiques

Atelier broderie Samedi 19 septembre, 14h30 Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

De 14h30 à 16h30, initiation à la broderie avec l’association La Vallée des Brodeuses, à partir de 7 ans.

Célèbres pour leur fresque brodée monumentale retraçant l’histoire de Crozant, les membres de La Vallée des Brodeuses vous transmettront leur passion. Initiez-vous aux gestes traditionnels du fil et de l’aiguille et créez votre propre motif.

Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Le Moulin Barot Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 19 96 20 10 http://www.facebook.com/microfolie.lasouterraine Cette chapelle néogothique fut érigée par la congrégation des Sœurs du Sauveur entre 1867 et 1871. De nos jours, elle abrite un orgue romantique et une antenne virtuelle « Micro-Folie », un dispositif muséal national à destination des zones culturellement isolée. Géré par la ville et ouvert à tous gratuitement, cet espace numérique permet de découvrir et contempler des chefs-d’œuvre issus de collections du monde entier. Les œuvres d’art sont sans cesse renouvelées grâce à une importante sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à plus de 1600 chefs-d’œuvres des plus grandes institutions.

14h30- 16h30 – Initiation à la Broderie avec l’association La Vallée des Brodeuses – à partir de 7 ans