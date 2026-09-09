Atelier « Mission chapelle du futur », Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine

Informations pratiques

Atelier « Mission chapelle du futur » Samedi 19 septembre, 10h00 Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Atelier « Mission Chapelle du Futur »

Dès 6 ans

La chapelle a traversé les siècles, mais le temps y a laissé des traces : fissures, humidité, usure… Glissez-vous d’abord dans la peau d’un architecte du patrimoine lors d’une visite inédite au cœur du monument, à la recherche de ses failles et de ses fragilités.

Place ensuite à la création pour réinventer et raviver le lieu ! Munis de craies colorées, participez à une grande fresque collaborative sur la petite terrasse et dans les escaliers, afin de redonner de l’éclat à la chapelle du Sauveur.

Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Le Moulin Barot Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 19 96 20 10 http://www.facebook.com/microfolie.lasouterraine Cette chapelle néogothique fut érigée par la congrégation des Sœurs du Sauveur entre 1867 et 1871. De nos jours, elle abrite un orgue romantique et une antenne virtuelle « Micro-Folie », un dispositif muséal national à destination des zones culturellement isolée. Géré par la ville et ouvert à tous gratuitement, cet espace numérique permet de découvrir et contempler des chefs-d’œuvre issus de collections du monde entier. Les œuvres d’art sont sans cesse renouvelées grâce à une importante sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à plus de 1600 chefs-d’œuvres des plus grandes institutions.

Atelier “Mission Chapelle du Futur” – Dès 6 ans