Visite de l’Office International de l’Eau à La Souterraine Ancienne Mairie La Souterraine
Visite de l’Office International de l’Eau à La Souterraine Ancienne Mairie La Souterraine vendredi 25 septembre 2026.
La Souterraine
Visite de l’Office International de l’Eau à La Souterraine
Ancienne Mairie 6 Boulevard Belmont La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-25 16:00:00
Date(s) :
2026-09-25
A l’heure où l’eau est en enjeu international, suivez nos techniciens à la découverte des procédés de son traitement.
L’Office International de l’Eau est réputé pour la qualité de ses services et accueille chaque année plus de mille stagiaires de tous horizons.
Une visite fascinante qui vous surprendra. .
Ancienne Mairie 6 Boulevard Belmont La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07
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English : Visite de l’Office International de l’Eau à La Souterraine
L’événement Visite de l’Office International de l’Eau à La Souterraine La Souterraine a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Pays Sostranien
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