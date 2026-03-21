Atelier broderie upcycling avec Green Bobine Médiathèque Hélène Berr Paris

Atelier broderie upcycling avec Green Bobine Médiathèque Hélène Berr Paris

Atelier broderie upcycling avec Green Bobine Médiathèque Hélène Berr Paris samedi 13 juin 2026.

Apporte ton vêtement ou textile à repriser et / ou à personnaliser et choisis parmi nos motifs de l’été, on s’occupe du reste. Fils, cercle à broder, aiguilles, ciseaux, le matériel est fourni et on t’apprend les basiques de broderie et de trois points courants et simples : point de tige, de chaînette et de bouclette.

Samedi 13 juin de 15h à 16h30
Enfants à partir de 8 ans
Sur inscription

Préparons l’été ! Répare, brode et customise tes vêtements avec de jolis motifs de fleurs et de fruits !
Le samedi 13 juin 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR


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