Atelier broderie upcycling avec Green Bobine Médiathèque Hélène Berr Paris

Apporte ton vêtement ou textile à repriser et / ou à personnaliser et choisis parmi nos motifs de l’été, on s’occupe du reste. Fils, cercle à broder, aiguilles, ciseaux, le matériel est fourni et on t’apprend les basiques de broderie et de trois points courants et simples : point de tige, de chaînette et de bouclette.

Samedi 13 juin de 15h à 16h30

Enfants à partir de 8 ans

Sur inscription

Préparons l’été ! Répare, brode et customise tes vêtements avec de jolis motifs de fleurs et de fruits !

Le samedi 13 juin 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Médiathèque Hélène Berr et trouvez le meilleur itinéraire

