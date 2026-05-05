Conférence signature, Mairie du 15ème arrondissement 75015, Paris

Conférence signature Mardi 19 mai, 19h00 Mairie du 15ème arrondissement 75015 Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00

Une présentation par Anne Berest de son dernier ouvrage Finistère qui s’inscrit dans la suite de Carte Postale les deux traitant de la mémoire familialle des différentes branches dont la dernière dans le Finistère.

Des récits prenant et sensibles.

Mairie du 15ème arrondissement 75015 33 rue Péclet 75 015 Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@wanadoo.fr »}]

Présentation par Anne Berest de son livre Finistère et dédicaces anne berest. Paris Breton

paris breton