Conférence signature, Mairie du 15ème arrondissement 75015, Paris
Conférence signature, Mairie du 15ème arrondissement 75015, Paris mardi 19 mai 2026.
Conférence signature Mardi 19 mai, 19h00 Mairie du 15ème arrondissement 75015 Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00
Une présentation par Anne Berest de son dernier ouvrage Finistère qui s’inscrit dans la suite de Carte Postale les deux traitant de la mémoire familialle des différentes branches dont la dernière dans le Finistère.
Des récits prenant et sensibles.
Mairie du 15ème arrondissement 75015 33 rue Péclet 75 015 Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@wanadoo.fr »}]
Présentation par Anne Berest de son livre Finistère et dédicaces anne berest. Paris Breton
paris breton
À voir aussi à Paris (Paris)
- Médias publics en France et en Allemagne : pilier démocratique ou modèle à réinventer ? Maison Heinrich Heine Paris 6 mai 2026
- Raisa K + Ugné Uma Lafayette Anticipations Paris 6 mai 2026
- Stage informatique : Initiation à l’Intelligence Artificielle Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 mai 2026
- Concert | « A tribute to Blond(e) Frank Ocean » par Victor Solf et Kalupto La Maison des Métallos Paris 6 mai 2026
- Sur mon visage la fin de tout L’atelier du plateau Paris 6 mai 2026