Atelier bruitage avec Eléonore Mallo bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
Atelier bruitage avec Eléonore Mallo bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 6 juin 2026.
Les bruiteurs et bruiteuses professionnelles créent les bandes son pour le cinéma, le théâtre ou la radio à partir d’objets du quotidien ou insolites. Eléonore Mallo, bruiteuse pour le cinéma et la Maison de la Radio, nous expliquera tout sur son travail au cours de cet atelier bruitage participatif où vous découvrirez et manipulerez le matériel pour donner naissance à une bande sonore.
Venez vous initier au bruitage de cinéma avec la bruiteuse professionnelle Eléonore Mallo
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00
bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la porte Montmartre 75018 Paris
+33142556020 bibliotheque.jacquelinederomilly@paris.fr
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