Atelier : lancez et développez votre projet culturel ! Mairie du 11e arrondissement PARIS
Atelier : lancez et développez votre projet culturel ! Mairie du 11e arrondissement PARIS vendredi 5 juin 2026.
Que vous soyez artiste, porteur de projet ou simplement curieux de découvrir le secteur culturel, Culture Autrement vous propose deux ateliers gratuits et concrets pour mieux comprendre les étapes clés de la structuration et du développement d’un projet artistique ou culturel.
Encadrés et animés par un professionnel, ces ateliers permettront d’aborder de manière pratique les métiers, les compétences et les outils mobilisés dans la production, l’administration, la communication et la diffusion de projets artistiques, notamment dans les domaines de la musique et du spectacle vivant.
À travers des exemples concrets, des échanges et des mises en situation, les participants pourront mieux identifier les compétences nécessaires pour développer leur activité ou concrétiser un projet culturel.
Dans le cadre de la semaine pour l’emploi 2026 organisée par la mairie du 11e arrondissement, Culture Autrement anime deux ateliers pour vous aider à lancer ou développer votre projet culturel
Le vendredi 05 juin 2026
de à
gratuit
- de 14h à 15h30 – Atelier 1 Développer son projet / Choisir le bon statut
- de 15h30 à 17h – Atelier 2 Organiser un événement culturel / Pitcher son projet
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T00:00:00+02:00_2026-06-05T23:59:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
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