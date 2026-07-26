Atelier café réparation avec Jean-Marie Langeac
mercredi 26 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Atelier café réparation avec Jean-Marie
6 rue Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez avec vos petits appareils électriques pour apprendre à les réparer.
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6 rue Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
Bring your small %E9lectrical appliances to learn %E0 how to fix them.
L’événement Atelier café réparation avec Jean-Marie Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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