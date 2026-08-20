Atelier campanaire et parcours Collégiale Sainte-Croix – Musée Charbonneau-Lassay, Collégiale Sainte-Croix, Loudun

Informations pratiques

Atelier campanaire et parcours Collégiale Sainte-Croix – Musée Charbonneau-Lassay Samedi 19 septembre, 15h00 Collégiale Sainte-Croix Vienne

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Participez à un atelier consacré au patrimoine campanaire à la collégiale, de 15h à 17h. La découverte se poursuivra par un parcours jusqu’au musée Charbonneau-Lassay, en passant par la cloche Saint-Hilaire, afin d’explorer les collections consacrées au patrimoine campanaire et à la mesure du temps.

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 86200 Loudun Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 98 62 00 http://www.ville-loudun.fr [{« type »: « email », « value »: « collegiale-ste-croix@ville-loudun.fr »}] Après avoir été vendu à la Révolution comme bien national, ce superbe édifice roman fondé en 1062, a été doté d’une charpente métallique provenant de l’exposition universelle de 1889 et a servi de marché couvert jusqu’en 1991. Le chœur roman majestueux et les peintures murales de la fin du XIIIe siècle servent aujourd’hui d’écrin à des expositions et à des concerts.

Atelier autour du patrimoine campanaire à la Collégiale de 15h à 17h, suivi d’un parcours vers le musée Charbonneau-Lassay – en passant par la cloche Saint-Hilaire – à la découverte des collections…

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