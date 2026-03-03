Atelier carillon Camping**** Les Murmures du Lignon Tence
Atelier carillon Camping**** Les Murmures du Lignon Tence vendredi 10 juillet 2026.
Atelier carillon
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-21 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez fabriquer votre carillon en famille !
.
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 83 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and build your own carillon with your family!
L’événement Atelier carillon Tence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon