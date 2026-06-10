Atelier carte postale intemporelle place du Mercadial Saint-Céré

Saint-Céré

Atelier carte postale intemporelle

place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez ou redécouvrez la technique ancienne du cyanotype en composant vos cartes postales de l’été à partir d’une collection de négatifs sur plaques de verre du début du 20e siècle ! Vous repartirez avec vos paysages aux tons azur

Découvrez ou redécouvrez la technique ancienne du cyanotype en composant vos cartes postales de l’été à partir d’une collection de négatifs sur plaques de verre du début du 20e siècle ! Vous repartirez avec vos paysages aux tons azur. Débutants bienvenu

Sur réservation

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place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 38 94 95 90

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English :

Discover or rediscover the ancient cyanotype technique as you compose your summer postcards from a collection of early 20th-century glass plate negatives! You’ll leave with your own azure-toned landscapes

L’événement Atelier carte postale intemporelle Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne