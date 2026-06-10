Atelier carte postale intemporelle place du Mercadial Saint-Céré
Atelier carte postale intemporelle place du Mercadial Saint-Céré vendredi 21 août 2026.
Saint-Céré
Atelier carte postale intemporelle
place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez ou redécouvrez la technique ancienne du cyanotype en composant vos cartes postales de l’été à partir d’une collection de négatifs sur plaques de verre du début du 20e siècle ! Vous repartirez avec vos paysages aux tons azur
Découvrez ou redécouvrez la technique ancienne du cyanotype en composant vos cartes postales de l’été à partir d’une collection de négatifs sur plaques de verre du début du 20e siècle ! Vous repartirez avec vos paysages aux tons azur. Débutants bienvenu
Sur réservation
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place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 38 94 95 90
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English :
Discover or rediscover the ancient cyanotype technique as you compose your summer postcards from a collection of early 20th-century glass plate negatives! You’ll leave with your own azure-toned landscapes
L’événement Atelier carte postale intemporelle Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
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