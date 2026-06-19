Atelier Caviardage Bibliothèque de Gençay Gençay

Informations pratiques

Gençay

Atelier Caviardage

Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Qu’est-ce que le caviardage ? Normalement, il s’agit de supprimer (ou censurer) un ou plusieurs mots à l’encre noire.

Nous, on va plutôt créer un nouveau texte à partir d’un ancien, et en profiter pour l’illustrer à l’aquarelle ou à la craie !

Vous ne comprenez toujours pas bien ? Le mieux, c’est de venir tester par vous même ! .

Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45 bibliothequesivm@gmail.com

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English : Atelier Caviardage

L’événement Atelier Caviardage Gençay a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou