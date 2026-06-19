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Atelier Caviardage Bibliothèque de Gençay Gençay

samedi 4 juillet 2026 · Bibliothèque de Gençay · Gençay

Atelier Caviardage Bibliothèque de Gençay Gençay

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Bibliothèque de Gençay
Adresse
16 route de Civray
Ville
86160 Gençay
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Gençay

Atelier Caviardage

Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Qu’est-ce que le caviardage ? Normalement, il s’agit de supprimer (ou censurer) un ou plusieurs mots à l’encre noire.
Nous, on va plutôt créer un nouveau texte à partir d’un ancien, et en profiter pour l’illustrer à l’aquarelle ou à la craie !
Vous ne comprenez toujours pas bien ? Le mieux, c’est de venir tester par vous même !   .

Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45  bibliothequesivm@gmail.com

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English : Atelier Caviardage

L’événement Atelier Caviardage Gençay a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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