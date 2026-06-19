Atelier Caviardage Bibliothèque de Gençay Gençay
samedi 4 juillet 2026 · Bibliothèque de Gençay · Gençay
Informations pratiques
Gençay
Atelier Caviardage
Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Qu’est-ce que le caviardage ? Normalement, il s’agit de supprimer (ou censurer) un ou plusieurs mots à l’encre noire.
Nous, on va plutôt créer un nouveau texte à partir d’un ancien, et en profiter pour l’illustrer à l’aquarelle ou à la craie !
Vous ne comprenez toujours pas bien ? Le mieux, c’est de venir tester par vous même ! .
Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45 bibliothequesivm@gmail.com
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English : Atelier Caviardage
L’événement Atelier Caviardage Gençay a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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