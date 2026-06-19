Décalq’ manga Bibliothèque de Gençay Gençay

Gençay

Décalq’ manga

Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

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Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45 bibliothequesivm@gmail.com

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English : Décalq’ manga

L’événement Décalq’ manga Gençay a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou