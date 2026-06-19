UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Décalq’ manga Bibliothèque de Gençay Gençay

Décalq’ manga Bibliothèque de Gençay Gençay

Décalq’ manga Bibliothèque de Gençay Gençay samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Bibliothèque de Gençay
Adresse
16 route de Civray
Ville
86160 Gençay
Département
Vienne
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Gençay

Décalq’ manga

Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Venez créer votre page de manga en décalquant cases, bulles et personnages !   .

Bibliothèque de Gençay 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45  bibliothequesivm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Décalq’ manga

L’événement Décalq’ manga Gençay a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Gençay (Vienne)