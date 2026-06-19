Cahors

Atelier céramique Crée ta fleur unique

50 Rue Georges Clemenceau Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez faire l’expérience d’une création libérée de toute contrainte.

Venez créer la fleur qui ne pousse que dans votre monde intérieur.

Qui pourrait bien vous dire qu’elle n’existe pas ?

Inspiration garantie.

Venez faire l’expérience d’une création libérée de toute contrainte.

Venez créer la fleur qui ne pousse que dans votre monde intérieur.

Qui pourrait bien vous dire qu’elle n’existe pas ?

Inspiration garantie.

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50 Rue Georges Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 18 01 19 36

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English :

Come experience creation free from all constraints.

Come create the flower that grows only in your inner world.

Who could possibly tell you that it doesn’t exist?

Inspiration guaranteed.

L’événement Atelier céramique Crée ta fleur unique Cahors a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot