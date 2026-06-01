Repas de quartier Rue Saint-James Cahors
Repas de quartier Rue Saint-James Cahors samedi 20 juin 2026.
Cahors
Repas de quartier
Rue Saint-James Rue Louise Michel Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 12:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La MJC de Cahors organise un repas de quartier dans les rues Saint-James et Louise Michel à l'occasion de la Fête de la Musique, en partenariat avec les commerçants de la rue.
La MJC de Cahors organise un repas de quartier dans les rues Saint-James et Louise Michel à l'occasion de la Fête de la Musique, en partenariat avec les commerçants de la rue.
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Rue Saint-James Rue Louise Michel Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
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English :
The MJC of Cahors is organizing a neighborhood meal in the streets Saint-James and Louise Michel on the occasion of the Fête de la Musique, in partnership with the street merchants.
L’événement Repas de quartier Cahors a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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