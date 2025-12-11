Concert du nouvel an à l’Auditorium Cahors

Concert du nouvel an à l’Auditorium

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Florilège de musiques classiques, de film et du monde par l’Harmonie du Grand Cahors sous la direction de Gilles Thibault

Billets sur réservation à retirer les 14 et 16 janvier de 14h à 18h dans le hall du Conservatoire. .

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 62 34

English :

A selection of classical, film and world music by the Harmonie du Grand Cahors, conducted by Gilles Thibault

