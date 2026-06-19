Cahors

Inauguration Terre-Rouge, micro-territoire mondialisé du Lot

8 Cours Labrousse Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

OCTopus RITMO, les arts croisés..

OCTopus RITMO, les arts croisés… propose la restitution du projet d'éducation artistique et culturelle "Sur la route sans frontières" conçu par l'artiste Mariette Bouillet au sein du collectif interdisciplinaire HUMAN, engagé à mobiliser artistes, chercheurs et citoyen(ne)s pour réinterroger aux temps présents l'eutopie pacifiste des citoyens du monde transmise par le patrimoine matériel et immatériel Cahors Mundi dont les bornes de La route sans frontières créées en 1950.

Cette manifestation artistique mobilise une cinquantaine d'enfants et d'adolescents cadurciens qui vont performer autour de l'inauguration d'une borne de la paix avec la participation de ClassiCahors, porté par Sonia Sempéré, et du Conseil Local des jeunes du Grand Cahors.

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8 Cours Labrousse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 81

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English :

OCTopus RITMO, the performing arts…

L’événement Inauguration Terre-Rouge, micro-territoire mondialisé du Lot Cahors a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot