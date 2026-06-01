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Atelier de modelage au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors

Atelier de modelage au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors

Atelier de modelage au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors samedi 20 juin 2026.

Lieu : Musée Henri Martin

Adresse : 792 Rue Emile Zola

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 13 13 Général

Cahors

Atelier de modelage au Musée Henri Martin

Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Façonner l’argile, répéter les gestes, laisser émerger des formes cet atelier de modelage s’inspire du travail paysan et de leur lien profond à la terre

Façonner l’argile, répéter les gestes, laisser émerger des formes cet atelier de modelage s’inspire du travail paysan et de leur lien profond à la terre. Guidés par une professionnelle, vous découvrirez cette pratique artistique en résonance avec les collections du musée.

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Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88  musee@mairie-cahors.fr

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English :

Shaping clay, repeating gestures, letting shapes emerge: this modelling workshop is inspired by peasant work and their deep connection to the earth

L’événement Atelier de modelage au Musée Henri Martin Cahors a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot

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