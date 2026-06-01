Atelier de modelage au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors

Cahors

Atelier de modelage au Musée Henri Martin

Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Façonner l’argile, répéter les gestes, laisser émerger des formes cet atelier de modelage s’inspire du travail paysan et de leur lien profond à la terre

Façonner l’argile, répéter les gestes, laisser émerger des formes cet atelier de modelage s’inspire du travail paysan et de leur lien profond à la terre. Guidés par une professionnelle, vous découvrirez cette pratique artistique en résonance avec les collections du musée.

.

Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shaping clay, repeating gestures, letting shapes emerge: this modelling workshop is inspired by peasant work and their deep connection to the earth

L’événement Atelier de modelage au Musée Henri Martin Cahors a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot