Atelier : Cérémonie du toucher, Médiathèque centre-ville, Issy-les-Moulineaux
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque centre-ville · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Atelier : Cérémonie du toucher Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et pour le centenaire de la naissance de Michel Butor, mettez-vous en piste ! Lors d’ateliers créatifs originaux et de visites dédiées pour tous les âges, venez à la rencontre des perles rares de notre collection de livres d’artiste, un patrimoine littéraire original, situé à la croisée des arts plastiques et de la poésie.
Dans cet atelier, rejoignez-nous pour l’abracadabrante cérémonie du toucher et apprenez le savoir-faire du feuilletage fantaisiste et soigné du livre d’artiste pour en fabriquer un vous-même.
Enfants de 8 à 11 ans, avec un parent.
Médiathèque centre-ville 33 rue du gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheque.ville-issy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0141238069 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-issy.fr/ »}]
Atelier
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