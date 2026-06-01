Atelier « C’est Quoi La Sécu ? », Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Guéret

Atelier « C’est Quoi La Sécu ? » Mardi 2 juin, 10h00 Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Un atelier pratique pour mieux comprendre le rôle de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, connaître ses droits, éviter les ruptures de prestations et savoir comment effectuer les démarches essentielles. L’objectif: lever les freins administratifs qui peuvent impacter la santé, les ressources et le parcours vers emploi.

Présentation des supports sur la Sécurité Sociale suivie d’un échange avec les participants.

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Un atelier pratique pour mieux comprendre le rôle de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, connaître ses droits, éviter les ruptures de prestations et savoir comment effectuer les démarches essentiel S’informer Insertion