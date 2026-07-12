Atelier chant familial Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier chant familial Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2026-10-10 2027-03-06 2027-05-22

Atelier chant familial (3-6ans) au Grand Théâtre

Une histoire ponctuée de très courts chants et de découvertes sensorielles afin de partager un moment parent/enfant, à la fois ludique et complice. .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 74 stephanie.rouget@operalimoges.fr

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English : Atelier chant familial Opéra de Limoges

L’événement Atelier chant familial Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole