Atelier chant familial Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges
samedi 10 octobre 2026 · Grand Théâtre · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Atelier chant familial Opéra de Limoges
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2026-10-10 2027-03-06 2027-05-22
Atelier chant familial (3-6ans) au Grand Théâtre
Une histoire ponctuée de très courts chants et de découvertes sensorielles afin de partager un moment parent/enfant, à la fois ludique et complice. .
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 74 stephanie.rouget@operalimoges.fr
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English : Atelier chant familial Opéra de Limoges
L’événement Atelier chant familial Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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