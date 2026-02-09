Maison et quartier de la Boucherie Visite Guidée Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-20
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-20 2026-04-09
Partez à la découverte de la Maison Traditionnelle de la Boucherie, un lieu emblématique du patrimoine limougeaud. Située au cœur d’un quartier pittoresque, cette maison témoigne du riche passé artisanal de Limoges, marqué depuis le Moyen Âge par l’activité sociale, économique et religieuse des bouchers. En explorant ce site chargé d’histoire, vous plongerez dans le quotidien de cette corporation influente, dont les traditions ont façonné l’identité du quartier pendant des siècles.
– Visite de 1h30, non accessible PMR
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, par
téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation, sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
