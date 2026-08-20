atelier Chanter en anglais, Le Boucanier, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

atelier Chanter en anglais 1 octobre – 17 décembre, certains jeudis Le Boucanier Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T17:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-17T17:00:00+01:00 – 2026-12-17T19:00:00+01:00

Chantez avec plus de naturel, de style et d’émotion.

Vous aimez chanter en anglais mais vous souhaitez améliorer votre prononciation, votre accent ou votre interprétation ?

Découvrez les rouages et secrets du chant anglophone avec une coach franco-britannique certifiée et expérimentée.

Vous allez apprendre à :

Améliorer votre prononciation et votre accent chantée

Maîtriser le placement vocal des chanteurs anglophones

Comprendre les nuances des paroles pour mieux les interpréter

Gagner en authenticité, en crédibilité et en confiance

Programme complet & Inscription :

https://www.helloasso.com/associations/tous-en-scene-guerville/evenements/coaching-chanter-en-anglais

5 ateliers de 2h

Jeudis de 17h à 19h

Animé par Susan Brown

Le Boucanier Allée Eric Tabarly 78 Mantes la Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/tous-en-scene-guerville/evenements/coaching-chanter-en-anglais »}]

atelier Chanter en anglais