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AGENDA · Mantes-la-Jolie

atelier Chanter en anglais, Le Boucanier, Mantes-la-Jolie

jeudi 1 octobre 2026 · Le Boucanier · Mantes-la-Jolie

atelier Chanter en anglais, Le Boucanier, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Le Boucanier
Adresse
Allée Eric Tabarly 78 Mantes la Jolie
Ville
78200 Mantes-la-Jolie
Département
Yvelines

atelier Chanter en anglais 1 octobre – 17 décembre, certains jeudis Le Boucanier Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T17:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-12-17T17:00:00+01:00 – 2026-12-17T19:00:00+01:00

Chantez avec plus de naturel, de style et d’émotion.
Vous aimez chanter en anglais mais vous souhaitez améliorer votre prononciation, votre accent ou votre interprétation ?
Découvrez les rouages et secrets du chant anglophone avec une coach franco-britannique certifiée et expérimentée.
Vous allez apprendre à :
Améliorer votre prononciation et votre accent chantée
Maîtriser le placement vocal des chanteurs anglophones
Comprendre les nuances des paroles pour mieux les interpréter
Gagner en authenticité, en crédibilité et en confiance
Programme complet & Inscription :
https://www.helloasso.com/associations/tous-en-scene-guerville/evenements/coaching-chanter-en-anglais
5 ateliers de 2h
Jeudis de 17h à 19h
Animé par Susan Brown

Le Boucanier Allée Eric Tabarly 78 Mantes la Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/tous-en-scene-guerville/evenements/coaching-chanter-en-anglais »}]
atelier Chanter en anglais

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