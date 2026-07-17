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Atelier « Chasse au trésor botanique », L’Atelier Media, Carvin

samedi 26 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin

Atelier « Chasse au trésor botanique », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
L'Atelier Media
Adresse
Place de la Gare, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit - Réservation conseillée - Public familial à partir de 8 ans

Atelier « Chasse au trésor botanique » Samedi 26 septembre, 14h30 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Public familial à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Venez profiter d’une chasse au trésor pour découvrir la richesse du monde végétal, souvent oublié, qui vit près de nous.
Petites fées et lutins, la nature a besoin de vous !
Votre quête consistera, à partir d’énigmes et d’indices, à retrouver une dizaine de plantes, leur nom, ce qui les caractérise et à partager vos découvertes avec les humains.

Dans le cadre de Ma Vi(ll)e en Vert, en partenariat avec Benoit Deveycx, jardins des Milena

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Enfants, en route : une quête végétale vous attend, pleine d’indices, de mystères et de découvertes !

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