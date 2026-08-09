Atelier chorale : Mai en chantant Mémorial de la Shoah Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Cycle animé par RosyFarhat, chef de chœur.
Programmation dans le cadre des 70 ans de la création du Mémorial du Martyr juif inconnu devenu Mémorial de la Shoah en 2005.
L’Atelier chorale aura lieu les jeudis 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2026
Thème : Fraternités.
L’atelier évoquera les fraternités humaines à travers les siècles, les pays, les sociétés. Tous frères d’une même humanité et d’une infinité d’humains.
Du jeudi 24 septembre 2026 au jeudi 17 décembre 2026 :
payant
Tarif : 12€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-18T00:59:59+01:00
Date(s) :
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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