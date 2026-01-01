Atelier : Ciné puzzle Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

C’est par un jeu d’assemblage interactif entre les images qu’un film se construit et que les différents personnages se rencontrent. Un seul changement suffit pour bousculer le récit et le film devient autre.

Les petits films, fabriqués avec la mash up par les enfants au cours de l’atelier, seront ensuite projetés sur grand écran, dans la salle Charles Pathé, et mis en musique par un pianiste.

*Mash up Table « Table de montage numérique qui permet d’effectuer des montages d’images et de sons, tirés de diverses sources, et qui sont copiés, collés, découpés, transformés, mixés, assemblés… pour créer une nouvelle œuvre. Pas de technique à apprendre : on pose simplement les images sur la table Mash’Up et on laisse ses mains guider sa créativité. »

Toutes les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).

A partir de 8 ans – Durée : 1h30/1h45

Réservation à l’adresse contact@fondationpathe.com, via le formulaire en ligne ou sur la billetterie en ligne.



Les ateliers sont pensés pour être fait en famille. Les parents accompagnent et participent aux ateliers.

Lors de l’achat des billets il faut prendre un billet pour chacun des membres du groupe.

Les dates :

– samedi 17 janvier à 10h

– samedi 21 mars à 10h

– samedi 30 mai à 10h

– samedi 27 juin à 10h

Cet atelier propose aux enfants de monter leur propre film à partir d’images puisées dans les films muets du patrimoine Pathé. A l’aide de la Mash up table *, ils découvriront les univers délirants des comiques, des héros et des créatures fantastiques du cinéma des premiers temps et s’amuseront à leur inventer de nouvelles aventures.

Du jeudi 01 janvier 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

payant

Tarif unique : 8 €

Forfait Famille (4 places, maximum 2 adultes) : 28 €

Forfait Famille Plus (5 places, maximum 2 adultes) : 32 €

Entrée supplémentaire au delà de 5 places : 4 €

Sur réservation uniquement, achat en ligne ou sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/3 +33183791896 contact@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/



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