Atelier Cires et végétaux par Sorane Rotellini SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Atelier Cires et végétaux par Sorane Rotellini SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 4 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
Atelier Cires et végétaux par Sorane Rotellini
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 10:00:00
fin : 2026-06-04 12:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Exploration du minéral à travers des encres végétales, du brou de noix, des pigments et du fusain, sur divers supports papier, favorisant l’appropriation de la démarche artistique.
Atelier encadré par Sorane Rotellini.
Tout public. Prix 2€. 10 personnes max. Tout public.
Sur inscription au 05 62 40 87 86 ou à la maison du Patrimoine ou à l’accueil de l’office de tourisme. .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com
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English :
Exploration of minerals using vegetable inks, walnut stain, pigments and charcoal, on a variety of paper supports, encouraging the appropriation of the artistic approach.
Workshop led by Sorane Rotellini.
L’événement Atelier Cires et végétaux par Sorane Rotellini Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de St Lary|CDT65
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