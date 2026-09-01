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Atelier cirque et basket-ball — PARIS 14 TEP Paris

vendredi 25 septembre 2026 · TEP · Paris

Atelier cirque et basket-ball — PARIS 14 TEP Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
TEP
Adresse
144 Rue Vercingétorix, 75014 Paris
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Atelier qui lie le cirque et le basket, il est possible de faire des figures en marquant quand le cirque n’est pas loin.

Lieu et date :

Vendredi 25 septembre 2026

17h – 19h

TEP jardin Henri et Achille Duchêne — 144 Rue Vercingétorix, 75014 Paris

Contacts :

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Venez participer à notre atelier cirque-basket, gratuit et ouvert à tous.tes !
Le vendredi 25 septembre 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00

TEP 144 Rue Vercingétorix, 75014 Paris  75014 Compagnie le Fil de SoieParis
https://cielefildesoie.com/ +33664714010 cielefildesoie@gmail.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR


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