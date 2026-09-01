Informations pratiques

Atelier qui lie le cirque et le basket, il est possible de faire des figures en marquant quand le cirque n’est pas loin.

Lieu et date :

Vendredi 25 septembre 2026

17h – 19h

TEP jardin Henri et Achille Duchêne — 144 Rue Vercingétorix, 75014 Paris

Contacts :

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21

Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Venez participer à notre atelier cirque-basket, gratuit et ouvert à tous.tes !

Le vendredi 25 septembre 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00

TEP 144 Rue Vercingétorix, 75014 Paris 75014 Compagnie le Fil de SoieParis

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