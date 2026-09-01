Atelier cirque et basket-ball — PARIS 14 TEP Paris
vendredi 25 septembre 2026 · TEP · Paris
Informations pratiques
Atelier qui lie le cirque et le basket, il est possible de faire des figures en marquant quand le cirque n’est pas loin.
Lieu et date :
Vendredi 25 septembre 2026
17h – 19h
TEP jardin Henri et Achille Duchêne — 144 Rue Vercingétorix, 75014 Paris
Contacts :
Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10
Venez participer à notre atelier cirque-basket, gratuit et ouvert à tous.tes !
Le vendredi 25 septembre 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00
TEP 144 Rue Vercingétorix, 75014 Paris 75014 Compagnie le Fil de SoieParis
https://cielefildesoie.com/ +33664714010 cielefildesoie@gmail.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cielefildesoie/?locale=fr_FR
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