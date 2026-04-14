Guillestre

Atelier coiffure florale La Filbustine

Place du Col. Bonnet Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Des fleurs dans les cheveux et des sourires plein la tête ! Les enfants deviennent de petits artistes en créant des coiffures fleuries, fraîches ou séchées, 100% locales. Un atelier joyeux, créatif et un brin magique à ne pas manquer !

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Place du Col. Bonnet Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

Flowers in their hair and smiles on their faces! Children become little artists, creating fresh or dried floral hairstyles that are 100% local. A joyful, creative and magical workshop not to be missed!

L’événement Atelier coiffure florale La Filbustine Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras