Atelier Coiffure florale La Filbustine Mont-Dauphin
Atelier Coiffure florale La Filbustine Mont-Dauphin mardi 18 août 2026.
Mont-Dauphin
Atelier Coiffure florale La Filbustine
Plantation Mont-Dauphin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Des fleurs dans les cheveux et des sourires plein la tête ! Les enfants deviennent de petits artistes en créant des coiffures fleuries, fraîches ou séchées, 100% locales. Un atelier joyeux, créatif et un brin magique à ne pas manquer !
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Plantation Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
Flowers in their hair and smiles on their faces! Children become little artists, creating fresh or dried floral hairstyles that are 100% local. A joyful, creative and magical workshop not to be missed!
L’événement Atelier Coiffure florale La Filbustine Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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