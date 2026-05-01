Atelier collectif entre femme et atelier mère/fille MJC Loisirs et culture pour tous Montboucher-sur-Jabron
Atelier collectif entre femme et atelier mère/fille MJC Loisirs et culture pour tous Montboucher-sur-Jabron samedi 30 mai 2026.
Montboucher-sur-Jabron
Atelier collectif entre femme et atelier mère/fille
MJC Loisirs et culture pour tous 325 rue Saint Martin Montboucher-sur-Jabron Drôme
Tarif : 35 – 35 – EUR
Atelier adulte solo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A vos agendas ! La MJC vous propose une journée dédiée aux femmes ! Manon JOUSSE infirmière et éducatrice menstruelle vous propose une journée exceptionnelle !
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MJC Loisirs et culture pour tous 325 rue Saint Martin Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 56 22 11 mjc.montboucher@gmail.com
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English :
Mark your calendars! A day dedicated to women at the MJC! Manon JOUSSE, nurse and menstrual educator, offers you an exceptional day out!
L’événement Atelier collectif entre femme et atelier mère/fille Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-05-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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