Atelier collectif entre femme et atelier mère/fille MJC Loisirs et culture pour tous Montboucher-sur-Jabron

Montboucher-sur-Jabron

Atelier collectif entre femme et atelier mère/fille

MJC Loisirs et culture pour tous 325 rue Saint Martin Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Atelier adulte solo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A vos agendas ! La MJC vous propose une journée dédiée aux femmes ! Manon JOUSSE infirmière et éducatrice menstruelle vous propose une journée exceptionnelle !

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MJC Loisirs et culture pour tous 325 rue Saint Martin Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 56 22 11 mjc.montboucher@gmail.com

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English :

Mark your calendars! A day dedicated to women at the MJC! Manon JOUSSE, nurse and menstrual educator, offers you an exceptional day out!

L’événement Atelier collectif entre femme et atelier mère/fille Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-05-07 par Montélimar Tourisme Agglomération