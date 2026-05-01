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Florence et la Toscane Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron

Florence et la Toscane Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue Fortune Jacquier

Ville : 26740 Montboucher-sur-Jabron

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montboucher-sur-Jabron

Florence et la Toscane

Salle des fêtes Rue Fortune Jacquier Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Le comité de Jumelage propose une séance de découverte italienne sur le thème Florence et la Toscane.
A l’issue de la présentation , nous vous proposons une dégustation d’une spécialité culinaire de cette région.
Réservation obligatoire avant le 22 mai
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Salle des fêtes Rue Fortune Jacquier Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 09 54 52  jumelage.montboucher@gmail.com

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English :

The Comité de Jumelage is offering an Italian discovery session on the theme of Florence and Tuscany.
At the end of the presentation, we propose a tasting of a culinary specialty from this region.
Reservations required by May 22

L’événement Florence et la Toscane Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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