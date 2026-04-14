Atelier confection de baumes aux plantes, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson

Atelier confection de baumes aux plantes Samedi 6 juin, 14h00 Maison du parc naturel régional du Morvan Nièvre

Tarif : 25 € / Prévoir des chaussures de marche | Pique-nique tiré du sac ou réservation au bistrot du Parc pour le déjeuner du midi | Jauge limitée à 12 personnes maximum | Réservation et paiement en ligne sur Helloasso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Associé à l’évènement Herbiers en Fête, venez observer, avec Micheline, les plantes en extérieur et la déclinaison de leurs propriétés. Vous confectionnerez des baumes à base de plantes médicinales, destinés à soigner les petits bobos du quotidien. Vous repartirez avec les recettes, la connaissance de l’utilisation des baumes, ainsi qu’un échantillon de votre choix (Calendula, Pâquerette, Plantain, Consoude).

Micheline est intervenante en Botanique au sein de l’Association Communerbe qui organise des stages botanique et usages des plantes tout public dans le Morvan et sur d’autres lieux. L’objectif est de reconnaître les plantes à l’aide de repères sensoriels et botaniques en se repérant dans les principales familles, savoir récolter, conserver et connaître leurs propriétés et leurs usages au cours du temps. Elle enseigne également la botanique à l’École des Plantes de Paris.

Maison du parc naturel régional du Morvan 530 route de Saulieu, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/herbiers-du-morvan/evenements/atelier-confection-de-baumes »}, {« type »: « link », « value »: « https://herbiersdumorvan.org/ »}] La Maison du Parc à Saint-Brisson est un domaine de 40 hectares, ouvert au public qui regroupe aussi bien le siège du Parc naturel régional du Morvan, que deux musées, une multitude d’aménagements pédagogiques, un herbularium, une réserve naturelle régionale, un bistrot, ainsi que la Maison du tourisme du Parc naturel régional du Morvan.

Elle est installée dans l’ancienne propriété du « château » de Saint-Brisson, datant du début du XIXe siècle. Les jardins sont en partie dus au Comte de Choulot, célèbre paysagiste du XIXe siècle. La propriété a ensuite été remaniée au début des années 1930 avant de devenir le siège du parc naturel régional du Morvan en 1975. Un parking est disponible | Des sanitaires sont à la disposition des visiteurs | Une partie de la propriété est accessible aux PMR.

Associé à l’évènement Herbiers en Fête, venez observer, avec Micheline, les plantes en extérieur et la déclinaison de leurs propriétés. Vous confectionnerez des baumes à base de plantes médicinales, …

© Micheline Martin