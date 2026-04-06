Atelier Impressions végétales Saint-Brisson
Atelier Impressions végétales Saint-Brisson samedi 6 juin 2026.
Saint-Brisson
Atelier Impressions végétales
Route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Anaïs vous propose un atelier où l,on découvre les tanins et pigments végétaux au travers d’impressions sur tissu: multicolores, précises et nuancées. Les participants repartiront avec leurs productions textiles colorées et seront autonomes pour réitérer leur expérience chez eux avec les plantes sauvages locales ou cultivées dans leur jardin. .
Route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier Impressions végétales
L’événement Atelier Impressions végétales Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-06 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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