Atelier impressions végétales, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson

Atelier impressions végétales Samedi 6 juin, 10h00 Maison du parc naturel régional du Morvan Nièvre

Tarif : 30 € | Si possible, merci de venir avec des gants de ménage et un tablier | Possibilité de pique-niquer sur place | Jauge limitée à 12 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Associé à l’évènement Herbiers en Fête, Anaïs vous propose un atelier où l’on découvre les pigments et tanins végétaux au travers d’impressions sur tissu : multicolores, précises et nuancées. Les participants repartiront avec leurs productions textiles colorées et seront autonomes pour réitérer l’expérience chez eux avec des plantes locales sauvages ou cultivées dans leur jardin.

Maison du parc naturel régional du Morvan 530 route de Saulieu, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/herbiers-du-morvan/evenements/atelier-impressions-vegetales »}, {« type »: « link », « value »: « https://herbiersdumorvan.org/ »}] La Maison du Parc à Saint-Brisson est un domaine de 40 hectares, ouvert au public qui regroupe aussi bien le siège du Parc naturel régional du Morvan, que deux musées, une multitude d’aménagements pédagogiques, un herbularium, une réserve naturelle régionale, un bistrot, ainsi que la Maison du tourisme du Parc naturel régional du Morvan.

Elle est installée dans l’ancienne propriété du « château » de Saint-Brisson, datant du début du XIXe siècle. Les jardins sont en partie dus au Comte de Choulot, célèbre paysagiste du XIXe siècle. La propriété a ensuite été remaniée au début des années 1930 avant de devenir le siège du parc naturel régional du Morvan en 1975. Un parking est disponible | Des sanitaires sont à la disposition des visiteurs | Une partie de la propriété est accessible aux PMR.

Associé à l’évènement Herbiers en Fête, Anaïs vous propose un atelier où l’on découvre les pigments et tanins végétaux au travers d’impressions sur tissu : multicolores, précises et nuancées. Les et…

© Anaïs Boutin, Filipendule