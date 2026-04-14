Atelier mangeoires mandala en osier, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson

Atelier mangeoires mandala en osier Samedi 6 juin, 09h00, 14h00 Maison du parc naturel régional du Morvan Nièvre

Tarif : 45 € / Prévoir des chaussures de marche | Possibilité de pique-niquer sur place | Jauge limitée à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Associé à l’évènement Herbiers en Fête, Isabel vous propose deux ateliers vannerie, un le samedi matin et un le samedi après-midi.

Venez découvrir la vannerie d’osier lors de cet atelier ludique ouvert aux grands et petits à partir de 10 ans pour réaliser une mangeoire à oiseaux / réserve de matériaux pour la construction de nids. On tressera de l’osier brut de différentes variétés pour créer une forme à suspendre pour les oiseaux ou pour soi !

Isabel McGarva, vannière, archéologue et osiéricultrice installée aux portes du Morvan depuis 10 ans, Isabel utilise des techniques et matières végétales utilisées depuis la nuit des temps pour réaliser des objets utilitaires, des œuvres contemporaines et des restitutions de vanneries historiques ou archéologiques. Son expertise se centre autour du saule et des plantes sauvages tressables ou utilisées pour leurs fibres.

Maison du parc naturel régional du Morvan 530 route de Saulieu, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/herbiers-du-morvan/evenements/atelier-mangeoires-mandala-en-osier »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/herbiers-du-morvan/evenements/atelier-mangeoires-mandala-en-osier-6-juin-14h-17h »}, {« type »: « link », « value »: « https://herbiersdumorvan.org/ »}] La Maison du Parc à Saint-Brisson est un domaine de 40 hectares, ouvert au public qui regroupe aussi bien le siège du Parc naturel régional du Morvan, que deux musées, une multitude d’aménagements pédagogiques, un herbularium, une réserve naturelle régionale, un bistrot, ainsi que la Maison du tourisme du Parc naturel régional du Morvan.

Elle est installée dans l’ancienne propriété du « château » de Saint-Brisson, datant du début du XIXe siècle. Les jardins sont en partie dus au Comte de Choulot, célèbre paysagiste du XIXe siècle. La propriété a ensuite été remaniée au début des années 1930 avant de devenir le siège du parc naturel régional du Morvan en 1975. Un parking est disponible | Des sanitaires sont à la disposition des visiteurs | Une partie de la propriété est accessible aux PMR.

Associé à l’évènement Herbiers en Fête, Isabel vous propose deux ateliers vannerie, un le samedi matin et un le samedi après-midi.

© Isabel McGarva