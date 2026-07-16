Atelier consacré aux cérémonies républicaines et au protocole, Préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre

Informations pratiques

Atelier consacré aux cérémonies républicaines et au protocole Dimanche 20 septembre, 10h00 Préfecture des Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

Limité à 10 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir les coulisses du protocole républicain à travers les ateliers proposés par le bureau de la représentation de l’État de la préfecture. Cérémonies officielles, placements protocolaires, rôle du préfet ou encore organisation des temps républicains : les agents vous dévoileront les codes et le fonctionnement de ces missions essentielles à la vie institutionnelle.

Des ateliers ludiques et accessibles, pensés aussi bien pour les enfants que pour les adultes.

Découvrez le programme complet : https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Outils/Blocs-Accueil/Decouvrez-le-patrimoine-de-la-prefecture/Les-journees-europeennes-du-patrimoine

Préfecture des Hauts-de-Seine 167-177 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 97 22 60 http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Journees-Europeennes-du-Patrimoine https://www.facebook.com/pages/Préfet-des-Hauts-de-Seine/127290237339717;https://twitter.com/prefet92/;https://www.instagram.com/prefet92/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-consacre-aux-ceremonies-republicaines-et-au-protocole »}] [{« link »: « https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Outils/Blocs-Accueil/Decouvrez-le-patrimoine-de-la-prefecture/Les-journees-europeennes-du-patrimoine »}] Œuvre d’un disciple de Le Corbusier, André Wogenscky, la préfecture des Hauts-de-Seine, tour de 113 mètres de haut, alliage de béton, de verre et d’aluminium, est le reflet d’une architecture typique des années 1970. Lors de la conception, l’usager était au centre des préoccupations de l’architecte. André Wogenscky a souhaité créer un bâtiment fonctionnel, tout en affirmant l’importance de l’esthétisme. 40 ans après sa construction, le bâtiment a résisté au temps, avec quelques réaménagements au fil des années nécessaires pour s’adapter aux nouveaux besoins. Les partenariats conclus avec le Centre national des arts plastiques en 2013 et avec le Mobilier national en 2014 ont permis de remettre en valeur les espaces qui accueillent nos publics. Ainsi depuis juin 2014, le Mobilier national a mis à disposition des pièces de mobilier et des œuvres d’art représentatives de la création artistique des années 1970. C’est un hommage, 40 ans après sa création, à ceux qui ont imaginé et conçu la préfecture de Nanterre, lieu symbolique de la présence de l’État dans le département des Hauts-de-Seine. RER A arrêt Nanterre Préfecture ou Nanterre Université SNCF ligne L arrêt Nanterre Université Bus lignes 159, 160, 304, 358

Atelier découverte du protocole républicain

©Préfecture des Hauts-de-Seine