Atelier : « Conséquences visibles et invisibles du changement climatique », Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Atelier : « Conséquences visibles et invisibles du changement climatique » Dimanche 7 juin, 09h00, 13h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Atelier réalisé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Bigorre.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Son jardin botanique agrémenté de sculptures et de maquettes d’architectures invite également à un moment de détente.

Rendez-vous aux jardins