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Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault

mardi 20 octobre 2026 · La Cabane du Lac · Châtellerault

Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Cabane du Lac
Adresse
35 rue Aliénor d'Aquitaine
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Atelier construction jeux d’assemblage

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 12:00:00

Date(s) :
2026-10-20

  .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier construction jeux d’assemblage

L’événement Atelier construction jeux d’assemblage Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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