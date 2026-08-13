Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault

mardi 20 octobre 2026 · La Cabane du Lac · Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Atelier construction jeux d’assemblage

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 12:00:00

Date(s) :

2026-10-20

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier construction jeux d’assemblage

L’événement Atelier construction jeux d’assemblage Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne