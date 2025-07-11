Atelier-Conte Les aventures d’Armoise, une jeune Cro-Magnon Le Grand-Pressigny
Atelier-Conte Les aventures d’Armoise, une jeune Cro-Magnon Le Grand-Pressigny jeudi 9 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Atelier-Conte Les aventures d’Armoise, une jeune Cro-Magnon
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Ecoute la vie d’un jeune Cro-Magnon puis modèle dans l’argile un animal rencontré dans l’histoire (dès 4 ans). Visite du musée incluse, sur réservation.
Nouveau: Ecoute la vie d’un jeune Cro-Magnon puis modèle dans l’argile un animal rencontré dans l’histoire (dès 4 ans). Visite du musée incluse, sur réservation. 5 .
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
New: Listen to the life of a young Cro-Magnon, then model an animal from history in clay (ages 4 and up). Museum visit included, on reservation.
L’événement Atelier-Conte Les aventures d’Armoise, une jeune Cro-Magnon Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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