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Atelier Couleur Pousse-Pousse Beaumont-du-Lac

Atelier Couleur Pousse-Pousse Beaumont-du-Lac

Atelier Couleur Pousse-Pousse Beaumont-du-Lac jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Île de Vassivière
Ville
87120 Beaumont-du-Lac
Département
Haute-Vienne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
5 5 Tarif réduit

Beaumont-du-Lac

Atelier Couleur Pousse-Pousse

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27 2026-08-28

Après la lecture d’un conte en lien avec l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs , venez explorer la fabrication de couleurs à partir de différents légumes du potager. Presser, tamponner, écraser sur le papier pour faire apparaître un tableau coloré.

3-6 ans. Les enfants doivent êtres accompagnés d’un ou plusieurs adultes.   .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27  publics@ciapvassiviere.org

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English : Atelier Couleur Pousse-Pousse

L’événement Atelier Couleur Pousse-Pousse Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lac de Vassivière

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