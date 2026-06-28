Beaumont-du-Lac

Atelier Couleur Pousse-Pousse

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27 2026-08-28

Après la lecture d’un conte en lien avec l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs , venez explorer la fabrication de couleurs à partir de différents légumes du potager. Presser, tamponner, écraser sur le papier pour faire apparaître un tableau coloré.

3-6 ans. Les enfants doivent êtres accompagnés d’un ou plusieurs adultes. .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27 publics@ciapvassiviere.org

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English : Atelier Couleur Pousse-Pousse

L’événement Atelier Couleur Pousse-Pousse Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lac de Vassivière