Le Jardin des Simples de l’Île de Vassivière Île de Vassivière Beaumont-du-Lac
Le Jardin des Simples de l’Île de Vassivière Île de Vassivière Beaumont-du-Lac jeudi 16 juillet 2026.
Beaumont-du-Lac
Le Jardin des Simples de l’Île de Vassivière
Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16 12:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Visite guidée du jardin des Simples de l’île de Vassivière par une productrice cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales.
Une déambulation dans le jardin pour développer nos sens de l’observation, faire ses premiers pas d’herboristerie et de cuisine sauvage.
Sur réservation .
Île de Vassivière Jardin des Simples Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 94 06 callunedemillevaches@orange.fra
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English : Le Jardin des Simples de l’Île de Vassivière
L’événement Le Jardin des Simples de l’Île de Vassivière Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Lac de Vassivière
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