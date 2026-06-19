Beaumont-du-Lac

Visite accompagnée de l’exposition

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:30:00

fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26

En compagnie d’un·e médiateur·trice qui s’adapte à votre curiosité, partez à la rencontre des œuvres de l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs et de l’architecture du CIAPV ! La visite se clôturera par la découverte d’une sélection spéciale d’œuvres du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine.

Réservation conseillée. .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27 publics@ciapvassiviere.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite accompagnée de l’exposition

L’événement Visite accompagnée de l’exposition Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Lac de Vassivière