Beaumont-du-Lac

Atelier Palette du jardin

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27 2026-08-28

Après une visite de l’exposition Alors nous irons trouver la couleur ailleurs , découvrez l’usage de plantes tinctoriales et de minéraux glanés sur l’île mêlés à des légumes locaux afin de créer une composition chromatique.

6-12 ans. Les enfants doivent être accompagné-e-s d’un-e adulte. .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27 publics@ciapvassiviere.org

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English : Atelier Palette du jardin

L’événement Atelier Palette du jardin Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres de Limousin