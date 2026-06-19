Simples jardinages chantier participatif Beaumont-du-Lac
Simples jardinages chantier participatif Beaumont-du-Lac vendredi 19 juin 2026.
Beaumont-du-Lac
Simples jardinages chantier participatif
Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-19 17:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Il y a des jardins que personne n’a plantés. Ils longent les chemins, débordent des lisières, s’installent là où personne ne regarde vraiment. Ils attendent, simplement, qu’on leur prête attention.
Dans le cadre de la résidence Boire l’eau du lac, Pascaline Boyron, paysagiste-jardinière et illustratrice vous invite à la rejoindre le vendredi 19 juin pour une expérience immersive et active au cœur de l’île de Vassivière.
RDV au CIAPV à 10h.
Prévoir si possible la journée complète, avec un pique-nique tiré du sac.
Pensez à apporter vos outils sécateur, cisaille, coupe-branche ou tout outil manuel utile pour ouvrir un jardin. Et surtout des gants — de cuir de préférence, le roncier est bien là ! Vêtements adaptés au terrain et à la météo recommandés.
Reservation conseillée 05 55 69 27 27. .
Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27
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English : Simples jardinages chantier participatif
L’événement Simples jardinages chantier participatif Beaumont-du-Lac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lac de Vassivière
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