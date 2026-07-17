Atelier couture et tricot zéro déchet, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier couture et tricot zéro déchet 12 septembre – 31 octobre, certains samedis Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T13:00:00+01:00

Venez partager un moment convivial et d’échanges le temps d’un atelier de couture ou de tricot, dans une démarche environnementale de réduction des déchets.

Avec Perrine, Julie et Marie-Pierre, lectrices de la bibliothèque :

les samedis 12 septembre, 17 octobre, 31 octobre à 11h.

A partir de 9 ans, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier participatif et créatif autour de la couture et du tricot

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