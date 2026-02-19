Atelier Couture La Mûroise Pouzauges
lundi 2 mars 2026.
Atelier Couture
La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges Vendée
Tarif : 30 EUR
Date et horaire :
Début : 2026-03-02 10:00:00
Fin : 2026-06-01 13:00:00
Dates :
2026-03-02 2026-04-06 2026-05-04 2026-06-01
Les lundis deviennent créatifs !
Atelier proposé par Géraldine, de Aux Couleurs du Chas !
Ces ateliers s’adressent à tous les âges. Les lundis étant des jours d’école, les séances en semaine concernent principalement les adultes, mais des formats adaptés aux enfants peuvent être proposés sur d’autres créneaux s’il y a de la demande.
Débutants bienvenus chaque participant réalise un projet concret (accessoire ou pièce simple), avec un accompagnement personnalisé dans une démarche de slow couture, privilégiant le fait-main soigné.
Durée 3 heures. Prêt de machine inclus. .
La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 65 55 49 85 auxcouleursduchas@yahoo.com
English :
Mondays get creative!
