Atelier Couture La Mûroise Pouzauges

Atelier Couture

La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges Vendée

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 10:00:00

fin : 2026-06-01 13:00:00

Date(s) :

2026-03-02 2026-04-06 2026-05-04 2026-06-01

Les lundis deviennent créatifs !

Atelier proposé par Géraldine, de Aux Couleurs du Chas !

Ces ateliers s’adressent à tous les âges. Les lundis étant des jours d’école, les séances en semaine concernent principalement les adultes, mais des formats adaptés aux enfants peuvent être proposés sur d’autres créneaux s’il y a de la demande.

Débutants bienvenus chaque participant réalise un projet concret (accessoire ou pièce simple), avec un accompagnement personnalisé dans une démarche de slow couture, privilégiant le fait-main soigné.

Durée 3 heures. Prêt de machine inclus. .

La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 65 55 49 85 auxcouleursduchas@yahoo.com

English :

Mondays get creative!

