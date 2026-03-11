Festival de chant choral Méli-Mélodies L’Échiquier Pouzauges

Festival de chant choral Méli-Mélodies

L’Échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Festival de chant choral Méli-Mélodies organisé par la Caldarane

Cette année 2026, pour la 4ème fois, l’ensemble vocal La Caldarane organise son Festival de chant choral Méli-Mélodies . .

L’Échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46 accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

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English :

Méli-Mélodies choral singing festival organized by Caldarane

L’événement Festival de chant choral Méli-Mélodies Pouzauges a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges