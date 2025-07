Musique Jazz PAUL LAY TRIO L’ODYSSÉE L’échiquier Pouzauges

Musique Jazz PAUL LAY TRIO L’ODYSSÉE L’échiquier Pouzauges mardi 12 mai 2026.

Musique Jazz PAUL LAY TRIO L’ODYSSÉE

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 21 – 21 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Venez écouter et tomber sous le charme sous le charme du virtuose pianiste Paul Lay, au jeu profond et à la sensibilité si singulière.

C’est en racontant l’épopée d’Ulysse à son fils que le pianiste et compositeur a choisi de transposer en musique ce vaste poème homérique à travers les mers et les mondes étrangers.

Avec ce programme original pour trio de jazz, dont il signe chaque morceau, Paul Lay confirme également sa vocation de compositeur, inventant des couleurs et des paysages sonores inédits. Sorti fin 2024, L’Odyssée a reçu l’accueil très enthousiaste de la critique, dont un CHOC de Jazz Magazine.

Aux côtés d’une rythmique soudée le contrebassiste Samuel F’Hima et le batteur Donald Kontomanou où inventivité et finesse sont les maîtres mots, Paul Lay nous invite à plonger dans son imaginaire et entendre ses chants intérieurs.

Heureux qui, comme Ulysse, vivra cette odyssée musicale et enchanteresse dans le parfait écrin du Théâtre de l’Alliance Française

Paul Lay fait preuve d’un goût constant et d’une imagination sans limite.

Paul Lay piano / Samuel F’Hima contrebasse / Donald Kontomanou batterie

Tout public .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

English :

Come and listen to and fall under the spell of virtuoso pianist Paul Lay, with his profound playing and singular sensibility.

German :

Hören Sie zu und verfallen Sie dem Charme des virtuosen Pianisten Paul Lay mit seinem tiefen Spiel und seiner einzigartigen Sensibilität.

Italiano :

Venite ad ascoltare e a lasciarvi incantare dal virtuoso pianista Paul Lay, con il suo suono profondo e la sua singolare sensibilità.

Espanol :

Venga a escuchar y caer bajo el hechizo del virtuoso pianista Paul Lay, con su profunda interpretación y su singular sensibilidad.

L’événement Musique Jazz PAUL LAY TRIO L’ODYSSÉE Pouzauges a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges