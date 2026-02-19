Atelier création de déco en cuir La Mûroise Pouzauges

Atelier création de déco en cuir

2026-03-04 13:00:00

2026-05-06 16:00:00

2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03

Venez créer vos objets en cuir !

Marie-Odile BUTEL vous propose des ateliers pour créer des objets à base de cuir fleurs, tableaux, marqeterie.

Durée de l’atelier 3 heures. Cuir fourni.

Inscription obligatoire. .

La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 02 69 68 73 lesateliersdemadi@orange.fr

Come and create your own leather objects!

