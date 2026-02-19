Atelier création de déco en cuir La Mûroise Pouzauges
La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges Vendée
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 13:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00
Date(s) :
2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03
Venez créer vos objets en cuir !
Marie-Odile BUTEL vous propose des ateliers pour créer des objets à base de cuir fleurs, tableaux, marqeterie.
Durée de l’atelier 3 heures. Cuir fourni.
Inscription obligatoire. .
English :
Come and create your own leather objects!
